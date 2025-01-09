Antalya'da Suç Örgütü Davası: Tutuklu Sanıkların Yargı Süreci Devam Ediyor

Antalya'da organize suç örgütü nedeniyle yargılanan 11 sanıktan 3'ü tutuklu. Savcı, iki sanık için hapis talebinde bulundu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:55
Antalya'da Suç Örgütü Davası: Tutuklu Sanıkların Yargı Süreci Devam Ediyor

Antalya'da organize suç örgütüne yönelik yürütülen yargı süreci hız kesmeden devam ediyor. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde düzenlenen duruşmada, tutuklu sanıklardan Onur D ve Mustafa G'nin, "yağma" ve "tehdit" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıklar, duruşmaya katılan Taner K ile birlikte kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek beraat kararı verilmesi için talepte bulundular. Duruşmaya tutuksuz sanıklar M.B, Ö.H, B.G, A.M ve diğerleri de katıldı.

Mahkemeye ifade veren müşteki S.Ç., sanıklar ile arasında husumet bulunmadığını, karakolda verdiği ifadeyi hatırlamadığını söyleyerek şikayetçi olmadığını bildirdi.

İddianame ve Mütalaalar

Cumhuriyet savcısı, Onur D'nin "yağma" ve "tehdit", Mustafa G'nin ise "yağmaya teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından ceza almasını istedi. Diğer sanıklar için beraat talep edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Tutukluluk Süreci ve Olayın Detayları

Olay, Konyaaltı ilçesi'ndeki bir rezidansta gerçekleşti. İddialara göre, sanıklar, çeşitli yabancılara ait daireleri baskı ve cebir yoluyla kullandırmayarak, sahiplerinin bilgisi dışında kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladı. 6 Mart 2024'te düzenlenen operasyonda 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Davada yöneltilen suçlamalar arasında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malın alınmasına karşı koymama mecbur kılmak suretiyle yağma" gibi ciddi iddialar bulunuyor. İlk duruşmada 5 tutuklu sanık serbest bırakıldı, ancak Taner K'nın yeniden tutuklanması üzerine süreç devam ediyor.

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