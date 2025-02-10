Antalya'da 'Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi' Başladı

Antalya, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen 'Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Kongre, Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleşiyor ve çevre bilinci ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ilişkin pek çok konunun ele alınması planlanıyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in Açıklamaları

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, dünya genelinde doğa felaketlerinin artışından bahsetti. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından 1987 yılında yayımlanan 'Ortak Geleceğimiz' raporuna atıfta bulunan Şahin, raporda işaret edilen sorunların zamanla daha da acil hale geldiğini vurguladı.

Şahin, “Artık zaman kalmadı, geri dönülemeyecek noktaya doğru gidiyoruz.” diyerek, çevresel sorunlarla etkili şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Antalya'nın Tarımsal Önemi

Antalya'nın sadece turizm merkezi değil, aynı zamanda dünyanın en büyük sera üretim üssü olduğunu kaydeden Vali Şahin, Türkiye'nin sebze üretiminin yarısını bu bölgede gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi. Ancak, geçen senelere oranla su rezervlerinin önemli ölçüde azaldığını belirterek, yağmur suyu depolama çözümlerine yönelmek gerektiğini ifade etti.

Çevresel Bilinç ve Eğitim

Kongrenin onursal başkanı Prof. Dr. Ruşen Keleş ise, yeryüzünün ortalama sıcaklığının 14 santigrat derecede kalmasının 10 bin yıl sürdüğünü ancak son 30-40 yılda bu durumun hızla değiştiğini vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, şehrin çevreye yönelik önemli çalışmalara imza attığını, mavi bayrak programında plaj sayısında dünya birincisi, yeşil anahtar programında ise Türkiye birincisi olduklarını açıkladı.

Ödüller ve Gelecek Vizyonu

2019'dan bu yana 20 ulusal ve uluslararası çevre ödülü aldıklarını belirten Atasoy, Antalya'nın 2025 yılı için 'Çevre Başkenti' olarak kabul edildiğini de duyurdu. TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Turizm Bakanı Doç Dr. Abdulkadir Ateş, Türkiye’nin mavi bayrak bakımından dünya üçüncüsü olduğunu söyledi.

Ateş, “Bugün doğa ile insanoğlu bir savaş içerisinde. Bu savaşı, insanoğlunun kazanması bir felaket olacaktır.” diyerek, çevre sorunları için sürdürülebilirlik esaslı yeni modeller geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kongre, 12 Şubat'ta sona erecek.

Antalya'da, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü işbirliğinde Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi" başladı. Kongreye; Antalya Valisi Hulusi Şahin (sol 4) ve TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Turizm Bakanı Doç Dr. Abdulkadir Ateş (sol 3) de katıldı.

Antalya'da, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü işbirliğinde Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi" başladı. Kongreye; Antalya Valisi Hulusi Şahin (sol 4) ve TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Turizm Bakanı Doç Dr. Abdulkadir Ateş (sol 3) de katıldı.