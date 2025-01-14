Antalya'da Taksilere Ücretsiz Panik Butonlu Güvenlik Sistemi Kuruluyor

Antalya Taksilerinde Güvenlik Artıyor
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentteki taksilere ücretsiz panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının takılacağını duyurdu. Başkan Böcek, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ile birlikte yaptığı açıklamada, bu sistemin güvenliği artırmayı hedeflediğini belirtti.
Antalya'nın Turizm Elçileri İçin Yeni Uygulama
Antalya'nın her yıl yaklaşık 27 milyon yerli ve yabancı misafiri ağırladığını kaydeden Böcek, taksicilerin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. “Her zaman taşıyanın da taşınanın da memnun olacağı bir kent sözü verdik” Yeni uygulama ile birlikte, Antalya'daki 6 bin 615 takside panik butonlu araç takip ve kamera sisteminin bulunacağı bilgisini veren Böcek, “Acil durum anında merkezimize ve emniyet birimimize iletilecek” bilgisini verdi. Bu sistem sayesinde, taksilerin izleme merkezi, duraklar ve şoförler odasında elektronik ortamda takip edilebilecek. Mehmet Ali Alkan, ilk cihazların takılmaya başlandığını ve kameraların 30 gün süreyle depolanacağını belirtti. Ayrıca, “Panik butonlarının kullanılması durumunda, sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri hızlıca olaya müdahale edebilecek” açıklamasında bulundu. Bu yeni sistem sayesinde, taksiler artık hem yolcular hem de şoförler için daha güvende bir seyahat deneyimi sunacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte faaliyet gösteren taksilere ücretsiz olarak panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının takılacağını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte faaliyet gösteren taksilere ücretsiz olarak panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının takılacağını söyledi.
Acil Durumlarda Hızlı Müdahale
Güvenlik Altyapısı Güçlendiriliyor
Yeni uygulama ile birlikte, Antalya'daki 6 bin 615 takside panik butonlu araç takip ve kamera sisteminin bulunacağı bilgisini veren Böcek, “Acil durum anında merkezimize ve emniyet birimimize iletilecek” bilgisini verdi. Bu sistem sayesinde, taksilerin izleme merkezi, duraklar ve şoförler odasında elektronik ortamda takip edilebilecek.
Mehmet Ali Alkan, ilk cihazların takılmaya başlandığını ve kameraların 30 gün süreyle depolanacağını belirtti. Ayrıca, “Panik butonlarının kullanılması durumunda, sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri hızlıca olaya müdahale edebilecek” açıklamasında bulundu. Bu yeni sistem sayesinde, taksiler artık hem yolcular hem de şoförler için daha güvende bir seyahat deneyimi sunacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte faaliyet gösteren taksilere ücretsiz olarak panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının takılacağını söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte faaliyet gösteren taksilere ücretsiz olarak panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının takılacağını söyledi.