Antalya'da Taksilere Ücretsiz Panik Butonlu Güvenlik Sistemi Kuruluyor

Acil Durumlarda Hızlı Müdahale

Yeni uygulama ile birlikte, Antalya'daki 6 bin 615 takside panik butonlu araç takip ve kamera sisteminin bulunacağı bilgisini veren Böcek, “Acil durum anında merkezimize ve emniyet birimimize iletilecek” bilgisini verdi. Bu sistem sayesinde, taksilerin izleme merkezi, duraklar ve şoförler odasında elektronik ortamda takip edilebilecek.

Güvenlik Altyapısı Güçlendiriliyor

Mehmet Ali Alkan, ilk cihazların takılmaya başlandığını ve kameraların 30 gün süreyle depolanacağını belirtti. Ayrıca, “Panik butonlarının kullanılması durumunda, sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri hızlıca olaya müdahale edebilecek” açıklamasında bulundu. Bu yeni sistem sayesinde, taksiler artık hem yolcular hem de şoförler için daha güvende bir seyahat deneyimi sunacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte faaliyet gösteren taksilere ücretsiz olarak panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının takılacağını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte faaliyet gösteren taksilere ücretsiz olarak panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının takılacağını söyledi.