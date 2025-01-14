Antalya'da Taksilere Ücretsiz Panik Butonlu Güvenlik Sistemi Kuruluyor

Antalya'da 6 bin 615 takside panik butonlu araç takip ve kamera sistemi kuruluyor. Güvenlik artırılıyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:16
Antalya'da Taksilere Ücretsiz Panik Butonlu Güvenlik Sistemi Kuruluyor

Antalya Taksilerinde Güvenlik Artıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentteki taksilere ücretsiz panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının takılacağını duyurdu. Başkan Böcek, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ile birlikte yaptığı açıklamada, bu sistemin güvenliği artırmayı hedeflediğini belirtti.

Antalya'nın Turizm Elçileri İçin Yeni Uygulama

Antalya'nın her yıl yaklaşık 27 milyon yerli ve yabancı misafiri ağırladığını kaydeden Böcek, taksicilerin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. “Her zaman taşıyanın da taşınanın da memnun olacağı bir kent sözü verdik”

Acil Durumlarda Hızlı Müdahale

Yeni uygulama ile birlikte, Antalya'daki 6 bin 615 takside panik butonlu araç takip ve kamera sisteminin bulunacağı bilgisini veren Böcek, “Acil durum anında merkezimize ve emniyet birimimize iletilecek” bilgisini verdi. Bu sistem sayesinde, taksilerin izleme merkezi, duraklar ve şoförler odasında elektronik ortamda takip edilebilecek.

Güvenlik Altyapısı Güçlendiriliyor

Mehmet Ali Alkan, ilk cihazların takılmaya başlandığını ve kameraların 30 gün süreyle depolanacağını belirtti. Ayrıca, “Panik butonlarının kullanılması durumunda, sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri hızlıca olaya müdahale edebilecek” açıklamasında bulundu. Bu yeni sistem sayesinde, taksiler artık hem yolcular hem de şoförler için daha güvende bir seyahat deneyimi sunacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte faaliyet gösteren taksilere ücretsiz...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte faaliyet gösteren taksilere ücretsiz olarak panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının takılacağını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte faaliyet gösteren taksilere ücretsiz...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte faaliyet gösteren taksilere ücretsiz olarak panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının takılacağını söyledi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrailli ailelerden Savunma Bakanı Katz'a Tepki: 'İsimler Neden Listede Yok?'
2
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: Türkiye, Bizim İçin Önemli Bir Ortak
3
İzmir'de Eşini Öldüren Sanığın Davasında Tanıklar Dinlendi
4
İsrail Ordusu Gazze'de Bir Gazeteciyi Daha Katletti: Ölü Sayısı 204'e Yükseldi
5
Steinmeier: Avrupa’da Özgürlükler Rusya Tehdidi Altında
6
Özgür Özel, En Düşük Emekli Aylığını Hedef Aldı: Sefalet Maaşına Karşı Duracağız
7
İskender Pala'nın Japon Gelini Rena Saito Müslüman Oldu

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!