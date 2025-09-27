Antalya'da Tedavisi Tamamlanan Nesli Tükenme Tehlikesindeki Yılan Kartalı Doğaya Salınacak

Antalya'da tedavisi tamamlanan yılan kartalı doğaya salınacak

Antalya'da yaralı halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki yılan kartalı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılmak üzere hazırlanıyor.

Tedavi süreci ve iyileşme

Parkın kliniğine getirildiğinde yaşam fonksiyonları azalmış durumda olan yılan kartalı, toksikasyon şüphesi ve beslenme yetersizliği nedeniyle tedaviye alındı. İlk geldiğinde 2,3 kilogram olan kartal, özenli bakım sonucunda kısa sürede güçlenerek avlanma ve uçma fonksiyonlarını geri kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun tedavi sürecini şu sözlerle aktardı:

"Bu süreçte yaklaşık 2 kilogram aldı. Tekrar güçlendi ve avlanma yeteneğini geri kazandı. Uçuşu da gayet iyi durumda. Son tedavilerinin yapılmasının ardından şimdi Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine teslim ediyoruz."

Doğaya bırakma ve kurum verileri

İyileştirilen yırtıcı kuş, doğaya bırakılmak üzere Korkuteli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

Arsun ayrıca, 2025 yılı içinde kurumda 538 hayvanın tedavi ve bakım için parka getirildiğini, bunlardan 338'inin tekrar doğaya döndürüldüğünü ve kalanlara kurum tarafından bakıldığını bildirdi.

