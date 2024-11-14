Antalya'da Tefecilik Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Tefecilik Operasyonu

Antalya'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı, bunlardan 5'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde tefecilik faaliyetleri yürütüldüğü ihbarı üzerine 3 farklı operasyon düzenledi.

Aramalarda Ele Geçirilenler

Şüphelilerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda; 38 senet, 9 sözleşme, 2 silah, 3 şarjör, 19 fişek, 1 ajanda ve 2 not kağıdı ele geçirildi. Operasyon sonrasında gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yargılama Süreci

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, tefecilikle mücadele çalışmalarının devam edeceğini belirtiyor.

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