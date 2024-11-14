DOLAR
34,36 -0,04%
EURO
36,23 0,26%
ALTIN
2.810,09 1,16%
BITCOIN
3.139.554,09 -1,45%

Antalya'da Tefecilik Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:21
Antalya'da Tefecilik Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Tefecilik Operasyonu

Antalya'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı, bunlardan 5'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde tefecilik faaliyetleri yürütüldüğü ihbarı üzerine 3 farklı operasyon düzenledi.

Aramalarda Ele Geçirilenler

Şüphelilerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda; 38 senet, 9 sözleşme, 2 silah, 3 şarjör, 19 fişek, 1 ajanda ve 2 not kağıdı ele geçirildi. Operasyon sonrasında gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yargılama Süreci

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, tefecilikle mücadele çalışmalarının devam edeceğini belirtiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anayasa Mahkemesi'nden Kuaför Davası İle İlgili Önemli Karar
2
İzmir'de Harmandalı Katı Atık Tesisi için Protesto Gündeme Geldi
3
41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 500 Bini Aşan Okura Ev Sahipliği Yaptı
4
Trump, 47. Başkan Olarak Kabineyi Şekillendirmeye Devam Ediyor
5
Bakan Fidan'dan Ahıska Türkleri için Destek Mesajı
6
Bursa'daki Yangında Bir Ceset Bulundu
7
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak