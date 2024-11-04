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Antalya'da Tek Katlı Evde Yangın: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen yangında bir kadın yaşamını yitirdi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 21:52
Antalya'da Tek Katlı Evde Yangın: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'da Trajik Yangın Olayı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti. Yangın, Yeşilova Mahallesi 1705. Sokak'taki evde gerçekleşti.

Yangının Çıkışı

Yangının çıktığını ve bir kadının içeride olduğunu gören çevredekiler, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına Müdahale ve Sonuç

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, ancak ne yazık ki evde misafir olduğu bildirilen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası kadının cenazesi, kimliğinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Yangın anında evin yakınında bulunan bir kadın, gazetecilere verdiği demeçte, "Kadının çığlıklarını duyduk, dışarıya çıktık. Evin içi bir anda alevlerle kaplandı. Elimizden geleni yaptık, müdahale ettik ama kurtaramadık," şeklinde konuştu.

Olayla İlgili İncelemeler Devam Ediyor

Ev sahibi yangın sırasında evde bulunmuyordu ve yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar sürmektedir.

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