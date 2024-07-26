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Antalya'da Tekne Kazasında Hayatını Kaybeden Ali Bahar için Anma Töreni Düzenlendi

Kemer'deki tekne kazasında kaybedilen eski ATSO Başkanı Ali Bahar, düzenlenen anma töreniyle anıldı. Katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 20:20
Antalya'da Tekne Kazasında Hayatını Kaybeden Ali Bahar için Anma Töreni Düzenlendi

Ali Bahar Anısına Anma Töreni

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği trajik bir tekne kazası sonucu yaşamını yitiren eski Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar için bir anma töreni gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Duygusal Anlar

ATSO Meclis Salonu'nda yapılan temmuz ayı olağan meclis toplantısının ardından düzenlenen törende, Berkay Bahar (Ali Bahar'ın kardeşi), Serkan Bahar (kuzeni) ve ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, meclis üyeleri ve iş insanları da etkinliğe katıldı.

Tören, Bahar’ın anısına özel hazırlanmış bir video gösterimi ile başladı. Hacısüleyman, burada yaptığı konuşmada, kaybettikleri değerin paha biçilemez olduğunu belirterek, onun sadece bir başkan değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı ve vizyoner olduğunu vurguladı.

Bahar'ın Mirası ve İleriye Dönük Vizyon

Hacısüleyman, Bahar'ın liderliğinde birçok yenilikçi projeye imza atıldığını ifade ederken, onun gençlere ilham kaynağı olduğunu ve kadınlara iş imkanı sağladığını dile getirdi. “Onun vizyonunu geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Her zaman sevgi, saygı ve minnetle anacağız,” şeklinde duygusal ifadelerde bulundu.

Aile Üyelerinin Düşünceleri

Berkay Bahar ise acılarını paylaşanlara teşekkür ederek, ağabeyinin etrafındaki insanları bir arada tutan gücün sevgiden kaynaklandığını söyledi. Serkan Bahar ise Ali Bahar’ın öğretilerini yaşatmaya devam edeceklerine vurgu yaparak, birliktelik mesajı verdi.

Tören, meclis üyeleri ve katılımcıların duygusal konuşmalarıyla sona erdi. Etkinlik sonrası ise ATSO'da Ali Bahar için mevlit okutuldu.

Tragik Olayın Detayları

Kemer ilçesinde 19 Temmuz’da, Ali Bahar arkadaşıyla birlikte açıldığı kendi teknesindeyken, denize düşerek pervanenin çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret...

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar için ATSO'da anma töreni düzenlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret...

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar için ATSO'da anma töreni düzenlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret...

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar için ATSO'da anma töreni düzenlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret...

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar için ATSO'da anma töreni düzenlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret...

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar için ATSO'da anma töreni düzenlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret...

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar için ATSO'da anma töreni düzenlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret...

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar için ATSO'da anma töreni düzenlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret...

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar için ATSO'da anma töreni düzenlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret...

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar için ATSO'da anma töreni düzenlendi.

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