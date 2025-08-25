Antalya'da Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Antalya'da Telefonla Dolandırıcılıkta 3 Tutuklama

Antalya'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada 3 zanlı tutuklandı, bir zanlı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Operasyonun Detayları

Valilik açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak mağdur Z.C'nin 3 kilogram ziynet eşyasını aldıkları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan tespitlerde olayın 5 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

Savcılık ve Mahkeme Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, diğer zanlının başka bir suçtan tutuklu olduğu tespit edildi.