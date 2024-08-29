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Antalya'da Tır ile Minibüs Çarpıştı, Sürücü Yaralı

Antalya'da meydana gelen kaza sonucunda minibüs sürücüsü yaralandı. Yangın güvenlik ekipleri olay yerine intikal etti.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 00:33
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 00:45
Antalya'da Tır ile Minibüs Çarpıştı, Sürücü Yaralı

Antalya'da Kaza: Tır ile Minibüs Çarpıştı

Antalya-Isparta kara yolunda, bugün yaşanan bir trafik kazasında, tır ile minibüs çarpıştı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü yaralandı.

Olayın Detayları

Aksu ilçesi Fettahlı kavşağında meydana gelen kazada, Ufuk Usta tarafından yönetilen 31 APT 887 plakalı tır, Bilal Demir idaresindeki 07 BRH 230 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Çarpışma sonucunda minibüs sürücüsü Demir, aracında sıkıştı. Olay yerine hızla intikal eden polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kurtarma çalışmaları başlattı.

Hastaneye Sevk

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile sıkıştığı yerden çıkarılan Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontroller sonucunda Demir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'da, tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı. Çarpışmada hasar gören aracında sıkışan...

Antalya'da, tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı. Çarpışmada hasar gören aracında sıkışan minibüs sürücüsü itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.

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