Antalya'da Tır ile Minibüs Çarpıştı, Sürücü Yaralı

Antalya'da Kaza: Tır ile Minibüs Çarpıştı
Antalya-Isparta kara yolunda, bugün yaşanan bir trafik kazasında, tır ile minibüs çarpıştı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü yaralandı.
Olayın Detayları
Aksu ilçesi Fettahlı kavşağında meydana gelen kazada, Ufuk Usta tarafından yönetilen 31 APT 887 plakalı tır, Bilal Demir idaresindeki 07 BRH 230 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
Çarpışma sonucunda minibüs sürücüsü Demir, aracında sıkıştı. Olay yerine hızla intikal eden polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kurtarma çalışmaları başlattı.
Hastaneye Sevk
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile sıkıştığı yerden çıkarılan Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontroller sonucunda Demir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Antalya'da, tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı. Çarpışmada hasar gören aracında sıkışan minibüs sürücüsü itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.