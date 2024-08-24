Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da Korkuteli Yolunda Trafik Kazası

Antalya'da bir trafik kazası, 1 kişinin ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, Antalya-Korkuteli yolu Termessos kavşağında gerçekleşti.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, 75 yaşındaki Kamber D., kullandığı otomobil ile Mehmet Ç. tarafından yönetilen kamyonla çarpıştı.

Olay Yeri Müdahale

Vatandaşların kazayı görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Kısa sürede olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır Yaralı ve Hayatını Kaybedenler

Sağlık ekipleri, otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan Kamber D.'yi hastaneye kaldırdı. Ne yazık ki, yanında bulunan 80 yaşındaki Senem Düzgören'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamyon Şoförünün Durumu

Kazanın ardından kamyon şoförü Mehmet Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.