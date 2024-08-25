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Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Olay detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 15:34
Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Trajik Kaza

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası, bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, Güzeloluk Mahallesi'nde, Ramazan Menekşe (48) tarafından kullanılan 07 BOJ 894 plakalı motosikletin, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 AFP 295 plakalı bir kamyonet ile çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, motokros sürücüsü Menekşe'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Menekşe'nin ailesi olay yerinde büyük bir üzüntü yaşarken, gözyaşları içinde cenazenin morga götürülmesini izledi.

Olayın Soruşturulması

Kaza sonrası güvenlik güçleri, kaçan kamyonet sürücüsünün kimliğini belirlemek için olay yerinden parmak izi almaya çalıştı. Olayın detayları ve kaçan sürücünün tespit edilmesi için soruşturma sürüyor.

Bu üzücü olay, Antalya'da trafik güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ekipler sevk edildi.

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