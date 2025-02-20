Antalya'da Traktör Kundaklayan Zanlı Kendine Zarar Verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde, park halindeki bir traktörü benzin dökerek kundaklamaya çalışan bir zanlının, alevlerin etkisiyle yaralanma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Yeni Mahalle'deki iş yeri önünde gerçekleşti. Kimliği belirsiz şüpheli motosikleti ile olay yerine gelerek traktöre benzin dökerek ateşe verdi. Ancak bu esnada, üstüne dökülen benzinle kendisi de alev aldı.

Montunu çıkararak yanmaktan kurtulan zanlı, motosikletinin de alevlerden etkilenmesi üzerine yaya olarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri hızla sevk edilerek yangın söndürüldü.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürmekte. Güvenlik kamerası kayıtlarındaki görüntüler, zanlının traktöre döktüğü benzini ateşe vermesi ve çıkan alevlerin kendisini yakması anlarını gözler önüne seriyor.