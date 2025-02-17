Antalya'da Tur Minibüsü Kazası: 2 Turist Yaralandı

Antalya Serik'te Trafik Kazası yaşandı

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan bir tur minibüsü, refüjdeki bir ağaca çarparak kaza yaptı. Olayda 2 turist yaralandı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 KED 15 plakalı tur minibüsü, D-400 kara yolunda seyir halindeyken aniden kontrolden çıktı. Minibüs, sağa kayarak refüjdeki bir ağaca çarptı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı turistler, sağlık ekipleri tarafından acil olarak hastaneye kaldırıldı.

İlginç bir detay ise kaza anının, yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş olması. O anlar, kazanın ne denli şiddetli geçtiğini gözler önüne seriyor.