Antalya'da Turizm ve Gastronomi Zirvesi: FSUMMIT 2024

Antalya'da 1-2 Şubat'ta düzenlenecek FSUMMIT, turizm ve gastronomi sektörünü bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:34
Antalya'da Turizm ve Gastronomi Zirvesi: FSUMMIT 2024

Antalya'da Turizm ve Gastronomi Zirvesi: FSUMMIT 2024

Antalya, bu yıl 1-2 Şubat tarihlerinde beşincisi gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT" etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Bu yılki zirve, "Turizm ve Gastronomi Sektöründe Çeşitlilik" temasıyla NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ve sektördeki ulusal ve uluslararası paydaşları bir araya getirecek.

Sektördeki Yenilikler Ele Alınacak

Zirvede, ağırlama sektöründe kültürel farklılıkların rolü, teknolojinin sektördeki yeri ve sunduğu yenilikler üzerinde durulacak. Ayrıca, misafir beklentilerindeki çeşitliliğin yanı sıra sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar gibi önemli konular, sektörün önde gelen profesyonelleri ve uzmanları tarafından değerlendirilecek.

Paneller ve Sergiler

Katılımcılara, paneller ve söyleşiler aracılığıyla sektördeki yenilikçi yaklaşımlar ve geleceğe dair öngörüler sunulacak. Zirve sırasında, ulusal ve uluslararası gıda, içecek, turizm, endüstriyel mutfak ve masa üstü ekipman firmalarının ürünleri de sergilenecek.

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