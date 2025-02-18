Antalya'da Türk Hava Kurumu'nun 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Türk Hava Kurumu'nun 100. yılı, Antalya'da düzenlenen etkinlikle kutlanarak havacılık sektöründeki başarılar vurgulandı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:48
Antalya'da Türk Hava Kurumu'nun 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Antalya'da Türk Hava Kurumu'nun 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Türk Hava Kurumu'nun (THK) kuruluşunun 100. yılı, Antalya'da muhteşem bir programla kutlandı. Etkinlikte söz alan Vali Hulusi Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün havacılığı milli bir mesele olarak gördüğünü vurgulayarak, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, dünya havacılığında kültürüyle söz sahibidir. Pilotlarımız ve yer hizmetlerimiz, dünyanın en iyileri arasındadır," dedi.

THK'nin Önemi ve Havacılıkta Gelinen Nokta

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende, Türk Tayyare Cemiyeti'nin bugünkü THK olarak havacılık sektörünün gelişmesinde üstlendiği büyük rolü anlatan Vali Şahin, insansız hava araçları (İHA) alanında Türkiye'nin dünya pazarındaki payının %65 olduğunu belirtti. Bu başarılar sayesinde Türkiye'nin havacılık alanında önemli bir yere sahip olduğunu da dile getirdi.

Havacılık ve Uzaya Açılan Kapı

Geniş bir sektör olan havacılığın sadece İHA ve uçaklarla sınırlı kalmaması; aynı zamanda uzay alanına da adım atılması gerektiğini kaydeden Şahin, bu konudaki hedeflerin önemine dikkat çekti.

THK'deki Yenilikler ve Gelecek Vizyonu

THK Antalya Şube Başkanı Nafiz Eken ise, THK'nin ve Türkkuşu'nun yüzyıl boyunca birçok alanda faaliyet gösterdiğini vurguladı. Geçmişte kurumsal sorunlar yaşandığını ancak son yıllarda sağlanan istikrar ile kuruma olan güvenin yeniden inşa edildiğini söyledi. Eken, kayyum heyetinin borç yapılandırması yaparak THK'yi daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturduğunu ifade etti.

Gençler İçin Bir Çağrı

Eken, THK'nin son 10 yılda 740 bin havacı yetiştirdiğini belirtirken, gençleri THK'ye üye olmaya ve bu değerli çalışmaların bir parçası olmaya davet etti. Etkinlikte, protokol üyelerine plaket verildi.

Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 100. yılı, Antalya'da düzenlenen programla kutlandı.

Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 100. yılı, Antalya'da düzenlenen programla kutlandı.

Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 100. yılı, Antalya'da düzenlenen programla kutlandı.

Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 100. yılı, Antalya'da düzenlenen programla kutlandı.

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