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Antalya'da Turuncu Kodlu Yağış Uyarısı: Vali Şahin'den Koordinasyon Mesajı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, turuncu kodlu yağış uyarısına ilişkin koordinasyon merkezinin gece boyunca çalışacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 23:22
Antalya'da Turuncu Kodlu Yağış Uyarısı: Vali Şahin'den Koordinasyon Mesajı

Antalya'da Turuncu Kodlu Yağış Uyarısı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "turuncu" kodlu yağış uyarısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, kente etkisi beklenen yağışların gece yarısı zirve noktasına ulaşacağını ve cuma akşamına kadar süreceğini belirtti.

Koordinasyon Merkezinin Rolü

Valilikten yapılan açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın Vali Şahin'in başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlendiği ifade edildi. Şahin, ilgili kurumların gerekli tüm önlemleri aldığını vurgulayarak, ekiplerin sahada hazır beklediğini aktardı.

Uyarı ve Tedbirler

Vali, özellikle dere yataklarında evi bulunanlar, sitelerin kapalı otoparkında araçları olanlar ve zemin katlarda işletmeleri bulunanlar için bölgedeki risklere karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Şahin, "Ekipler, riskli ilçelere yönlendirildi ve teyakkuz halinde. Gece yarısı itibarıyla güncelleme yaparak durumu değerlendireceğiz. AFAD, Büyükşehir Belediyesi, ASAT, ilçe belediyeleri, Karayolları, DSİ, itfaiye ve diğer paydaş kurumlar sahada. Bu süreci koordine ediyoruz. Koordinasyon merkezimiz aralıksız olarak gece boyu çalışacak. Bu süreci olumsuzluk olmadan atlatacağız," ifadelerini kullandı.

Eğitimde Ara

Öte yandan, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde, "turuncu" kodlu yağış uyarısı sebebiyle eğitime bir gün ara verildiği de açıklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in...

Antalya İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezinde yapıldı.

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