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Antalya'da Üç Anadolu Vaşağı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üç Anadolu vaşağı güvenlik kameralarına takıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 10:13
Antalya'da Üç Anadolu Vaşağı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Antalya'nın Küllin Yaylası'nda İlginç Anlar

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Küllin Yaylası'nda, bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen 3 Anadolu vaşağı görüntüleri büyük ilgi gördü. İlçe merkezine 65 kilometre uzaklıkta ve 1650 metre yükseklikte bulunan bu yaylada, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşakların görüntülenmesi dikkat çekti.

Karlı Yolda Sakin Yürüyüş

Yayla evinin etrafında sakin bir şekilde yürüyen ve dolanan vaşaklar, kaydedilen görüntülerde doğal davranışlarıyla dikkat çekti. Ancak bu görüntülerde, üç vaşağın bir süre sonra bölgeden uzaklaştığı da görülüyor.

Anadolu vaşağı, nadir bulunan ve korunması gereken bir tür olarak biliniyor. Bu durum, bölgedeki ekolojik dengelerin de önemini ortaya koyuyor.

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