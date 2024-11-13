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Antalya'da Üç İranlı Kardeşin Ölümü Şok Etti

Antalya'da bir apartman dairesinde İran uyruklu üç kardeşin canice ölümü, mahallenin sakinlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:04
Antalya'da Üç İranlı Kardeşin Ölümü Şok Etti

Antalya'da Korkunç Bulgu: Üç Kardeş Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan talihsiz olay, Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. 8'inci kattaki bir apartman dairesinden yükselen kötü koku, mahallenin sakinlerini harekete geçirdi.

Sakinler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hızla daireye yöneldi.

Hareketsiz Bulunan Kardeşler

Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında, kardeş oldukları belirlenen 3 kişiyi hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi.

İlk belirlemelere göre, kardeşlerin İran uyruklu ve 30'lu yaşlarda olduğu belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlatarak detayları araştırmaya başladı.

Antalya'daki bu trajik olay, mahallede büyük üzüntü yarattı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve olayla ilgili daha fazla bilgi elde etmeye çalıştıklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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