Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Halk Mama' projesiyle 6 ila 24 ay arası bebeklere aylık 6 kavanoz mama veriliyor; 31 Ağustos 2025 itibarıyla bin 525 aile, bin 569 bebek yararlandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:58
Antalya Büyükşehir Belediyesi, artan hayat pahalılığı ve ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere nefes aldırmak için sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği 'Halk Mama' projesiyle 6 ila 24 ay arası bebeklerin beslenme ihtiyacını karşıluyor.

Proje kapsamında, sosyal yardım kriterlerine uyan ailelerin 6 ila 24 ay arası bebeklerine her ay 6 kavanoz besleyici mama düzenli olarak ulaştırılıyor. Belediye ekipleri, başvuru koşullarını sağlayan hanelere desteği yerinde teslim ediyor.

Projenin Etkisi ve Veriler

31 Ağustos 2025 itibarıyla kent genelinde toplam bin 525 aile ve bu ailelerdeki bin 569 bebek projeden yararlandı. Bugüne kadar dağıtılan toplam mama sayısı 47 bin 910 kavanoza ulaştı. Belediye tarafından yapılan açıklamada desteğin artarak devam edeceği vurgulandı.

Antalya Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, hedeflerini ve uygulamayı şöyle özetledi: "Bebeklerimizin dengeli ve besleyici mama desteğiyle gelişimlerini sağlıklı şekilde sürdürmelerine katkı sağlıyoruz. Başvurular belediyemizin internet sayfası üzerinden alınıyor. 31 Ağustos 2025 itibarıyla bin 569 bebeğimize ve bin 525 ailemize ulaştık. Bebeklerimiz 24 ayını doldurana kadar her ay bu projemizden faydalanmaya devam edecekler."

Başvuru Nasıl Yapılır?

Programa başvurmak isteyen aileler için süreç basit ve kolay erişilebilir tutuldu. İhtiyaç sahibi aileler, belediyeye gitmeden online başvuru yapabiliyor. Halk Mama ve Halk Süt gibi sosyal destek projelerine başvurmak isteyenler, antalya.bel.tr adresindeki ilgili başvuru formunu doldurmakla yetiniyor. Yapılan incelemeler sonucunda uygun görülen ailelerin bebekleri, 24'üncü ayını doldurana kadar her ay düzenli destek almaya devam ediyor.

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

