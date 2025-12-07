Antalya'da Uncalı Köprülü Kavşak İnşaatı Pideciye Takıldı

Uncalı Köprülü Kavşak inşaatı, işletme sahibinin dükkanı boşaltmaması üzerine fore kazık yapılamadığı için durdu; bakanlık dava açtı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:16
Proje, çalışmanın durması ve dava süreci

Antalya’da kent içi trafiğini rahatlatmak amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 4 köprülü kavşak projesi kapsamında Uncalı Köprülü Kavşağı’ndaki inşaat çalışmaları, bir pideci dükkanının boşaltılmaması nedeniyle durdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Antalya Havalimanı ile Antalya’nın batısını birbirine bağlayan güzergahta yer alan Sanayi, Uncalı, Duraliler ve Kepezüstü kavşaklarının yapım ihalesi 19 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirildi. İhalenin ardından hızla başlanan projede Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli kavşaklarının açılışı ise 18 Kasım tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Uncalı'daki aksama: Fore kazık yapılamıyor

Duraliler kavşağında 3 köprü planlanmış olup uzunluğu 905 metre, Uncalı Köprülü Kavşağı ise 2 köprü ve 660 metre uzunlukta olacak şekilde tasarlandı. Ancak Uncalı’da yıllardır hizmet veren pideci dükkanının boşaltılmaması nedeniyle, işletmenin hemen bitişiğine dikilmesi gereken fore kazık yapılamıyor ve inşaat çalışmaları ara vermek zorunda kaldı.

Pide dükkanı sahibi, kamulaştırma bedeli konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını belirterek iş yerini boşaltmadığını söyledi. Bakanlığın konuya ilişkin dava açtığı ve sürecin avukatlar tarafından takip edildiği bildirildi.

Esnaf ve çevre sakinlerinin tepkisi

Bakanlık ile işletme sahibi arasında yaşanan uyuşmazlık sonrası çevredeki esnaf ve vatandaşlar sorunun kısa sürede çözümlenmesini talep ediyor. Bölgede esnaflık yapan Eser Kayhan, sürecin önce hızlı ilerlediğini ancak şu anda yavaşladığını belirterek, "Mahkemelik bir yer var. Orası daha yıkılmadığı için şu anda çalışmaları durdurdular diye biliyoruz. Proje hakkında ne olup biteceği konusunda bir bilgimiz yok" dedi.

Kayhan, inşaattaki aksama nedeniyle bölgedeki esnafın mağdur olduğunu vurgulayıp, "Kanalı taşıyacaklarmış buraya, olan buradaki esnafa oluyor şu anda. Karayolları ile mahkemelik olduklarını biliyoruz. Dükkan boşaltılmadığı için halihazırda yerleşim olduğu için yıkamıyorlar. Mahkeme de daha sonuçlanmadığı için bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Uncalı Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmalar, kamulaştırma anlaşmazlığı ve devam eden dava sonuçlanana kadar askıda kalmış durumda. Projenin tamamlanma takvimi, hukuki sürecin seyrine bağlı olarak şekillenecek.

