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Antalya'da Üst Geçidin Altında Ceset Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir üst geçidin altında battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:07
Antalya'da Üst Geçidin Altında Ceset Bulundu

Antalya'da Üst Geçidin Altında Şok Edici Buluntu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Çallı Kavşağı'ndaki üst geçidin altında bir erkek cesedi bulundu. Ceset, battaniyeye sarılı bir şekilde otluk alanda yer alıyordu.

Ağır kokuların yayılması üzerine bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Cesedin Durumu ve Kimliği

Pole ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sonucunda, battaniyeye sarılı bir erkek cesedinin bulunduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, cesedin üzerinde Kazım T. adına düzenlenmiş bir kimlik belgesinin bulunduğu belirlendi. Yaklaşık 10 gün boyunca burada beklediği değerlendirilen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin soruşturmayı derinleştirerek detaylı incelemeye devam ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki üst geçidin altında bir kişi ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki üst geçidin altında bir kişi ölü bulundu.

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