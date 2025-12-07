Antalya'da Uyarı: 'Mide koruyucu' Yanılgısı ve Mide Asidi İlaçlarının Gereksiz Kullanımı

Antalya'da 42. Ulusal Gastroenteroloji Haftası'nda 'mide koruyucu' uyarısı

Antalya'da düzenlenen 42. Ulusal Gastroenteroloji Haftası programında, halk arasında 'mide koruyucu' olarak anılan mide asidi baskılayıcı ilaçların yaygın ve gereksiz kullanımına dikkat çekildi. Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, bu ilaçların doğru kullanıldığında etkili ve güvenilir olduğunu, ancak isimlendirmeden kaynaklı yanlış algıların çok yaygın olduğunu belirtti.

Kongrede ele alınan konular

Türk Gastroenteroloji Derneği'nin Antalya'daki kongresinde karaciğer yağlanması, obezite, reflü, bağırsak sağlığı, safra taşları ve mide ilaçlarının kullanımı gibi konular uzmanlarca değerlendirildi. Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, derneğin 1959'da kurulduğunu ve 1974'ten beri kongreler düzenlendiğini hatırlatarak, amaçlarının bir yıl içinde biriken bilimsel verileri paylaşmak olduğunu söyledi.

'Mide koruyucu' adı yanıltıyor

Prof. Dr. Çekin, toplumun sıkça sorduğu sorulara yanıt verirken şu noktalara vurgu yaptı: 'Mide koruyucu deyince ne gelir aklınıza? Tansiyon ilacı alıyorum, mide koruyucu almazsam tansiyon ilacı bana zarar verebilir ya da şeker ilacı kullanıyorum, acaba mide koruyucu da mı almam gerekir? Bazı ilaçlarla birlikte mide koruyucu almak gerekiyor. Bunlar mideye ve sindirim sistemine zarar verebilecek, ülser, kanama yapabilecek ilaçlar. Kronik kullanımlarında mutlaka mide ilaçlarını öneriyoruz.'

Güçlü fakat doğru endikasyonla kullanılmalı

Mide asidini baskılayan ilaçların ülser tedavisindeki önemine değinen Çekin, bu ilaçların 'eskiden yapılan ameliyatları tarihe gören' etkinlikte olduğunu söyledi. 'Çok etkili, çok güçlü ilaçlar. Doktor kontrolünde iyi kullanıldıkları zaman elimizdeki çok güçlü silahlar' ifadesini kullanan Çekin, isimlendirme nedeniyle halkta yanlış kullanımın arttığını vurguladı.

Çekin, son dönemde internet ortamında dolaşan yanlış bilgilerin ilaçlara karşı haksız bir korku yarattığını belirterek, bazı yan etkilerin abartılarak konuşulduğunu, bunun da ilaçların gereksiz yere kötülenmesine yol açtığını ifade etti.

Doğru bilgilendirme ve hekim kontrolü şart

Prof. Dr. Çekin, ilaçların güvenilirliğine ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Bu ilaçlar doğru endikasyonlarda, uygun zamanlarda kullanıldığı zaman, hekimler tarafından özellikle önerildiği zaman çok iyi ilaçlar, çok güvenilir ilaçlar. Mide kanserine, kemik erimesine, diğer hastalıklara yol açmazlar.'

Çekin, önemli bir uyarı cümlesini de yineleyerek sözlerini noktaladı: 'Bu ilaçları diğer ilaçları aldığınız için kullanmanıza gerek yok; hekiminize danışın'. Türk gastroenterologlarının gerektiğinde bilgilendirme için hazır olduklarını belirtti.

PROF. DR. AYHAN HİLMİ ÇEKİN,