Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucu 9 zanlıdan 2'si tutuklandı. Bu operasyonda önemli bir ilerleme kaydedildi.

Operasyonun Detayları

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Ekipler, yapılan çalışmalarda 9 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Operasyon sonucunda gözaltına alınan şahıslar şu şekilde belirlendi: B.K, E.U, M.T, O.A.Y, R.C.K, S.Y, Y.T.Ö ve Y.E..

Adli Süreç ve Tutuklama

Gözaltına alınan bu şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından, M.T. ve B.K. adli makamlara sevk edildi. Üst mahkemede yapılan duruşmanın sonucunda bu iki kişi tutuklanırken, diğer 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kemer'deki bu operasyon, Antalya'da uyuşturucu ticareti ile ilgili yürütülen mücadelenin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.