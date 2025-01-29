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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı tutuklandı. 194 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:19
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 194 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda toplamda 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 223 gram esrar, 53 gram kokain, 1860 sentetik uyuşturucu ecza, 125 bin 894 kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi, 6 kök kenevir bitkisi, 6 hassas terazi, 8 tabanca ve tabancaya ait fişekler ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle 21'i tutuklandı. Bu operasyon, Antalya'da uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 zanlı tutuklandı. Yapılan...

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 zanlı tutuklandı. Yapılan aramalarda, 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 223 gram esrar, 53 gram kokain, 1860 sentetik uyuşturucu ecza, 125 bin 894 kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi, 6 kök kenevir bitkisi, 6 hassas terazi, 8 tabanca, tabancaya ait fişekler ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 zanlı tutuklandı. Yapılan...

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 zanlı tutuklandı. Yapılan aramalarda, 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 223 gram esrar, 53 gram kokain, 1860 sentetik uyuşturucu ecza, 125 bin 894 kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi, 6 kök kenevir bitkisi, 6 hassas terazi, 8 tabanca, tabancaya ait fişekler ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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