Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 67 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Antalya'da yapılan uyuşturucu operasyonları sırasında 67 şüpheli gözaltına alındı. Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, suç örgütleri ve sokak satıcıları olarak bilinen "torbacı"ların yakalanması amacıyla kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda Uygulanan Strateji

Ekipler, 90 operasyon ekibi, 303 personel, 2 özel harekat unsuru ve 5 narkotik madde arama köpeği ile 70 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Bu baskınlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan baskınlar sonucunda:

10 kilo 711 gram skank

skank 7 kilo 100 gram esrar

esrar 4 kilo 679 gram eroin

eroin 3 kilo 186 gram metamfetamin

metamfetamin 2 kilo 794 gram kokain

kokain 3 bin 322 sentetik hap

sentetik hap 142 ekstazi

ekstazi 1943 A4 maddesi

A4 maddesi 13 kök kenevir

kenevir 37 hassas terazi

hassas terazi 22 ruhsatsız silah ve 294 fişek

ruhsatsız silah ve fişek Bir miktar para

Operasyon sonucunda yakalanan 67 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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