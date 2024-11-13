Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 67 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu
Antalya'da yapılan uyuşturucu operasyonları sırasında 67 şüpheli gözaltına alındı. Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, suç örgütleri ve sokak satıcıları olarak bilinen "torbacı"ların yakalanması amacıyla kapsamlı bir operasyon düzenlendi.
Operasyonda Uygulanan Strateji
Ekipler, 90 operasyon ekibi, 303 personel, 2 özel harekat unsuru ve 5 narkotik madde arama köpeği ile 70 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Bu baskınlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.
Ele Geçirilen Maddeler
Yapılan baskınlar sonucunda:
- 10 kilo 711 gram skank
- 7 kilo 100 gram esrar
- 4 kilo 679 gram eroin
- 3 kilo 186 gram metamfetamin
- 2 kilo 794 gram kokain
- 3 bin 322 sentetik hap
- 142 ekstazi
- 1943 A4 maddesi
- 13 kök kenevir
- 37 hassas terazi
- 22 ruhsatsız silah ve 294 fişek
- Bir miktar para
Operasyon sonucunda yakalanan 67 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.