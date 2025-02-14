Antalya'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Zanlı Gözaltına Alındı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu, önemli bir başarıya imza attı. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, ilçe merkezinde 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Yakalanan Şüpheliler ve Ele Geçirilen Uyuşturucu

Yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1'i kadın toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda, bir miktar bonzai ile birlikte şüphelilere ulaşıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Bu tür operasyonların, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.