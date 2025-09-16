Antalya'da vinç sepetinde mahsur kalan bahçıvan itfaiye tarafından kurtarıldı

Antalya'da vinç sepette mahsur kalan bahçıvan kurtarıldı

Olay Muratpaşa'da palmiye budama sırasında yaşandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2000 Sokak'taki bir sitede bahçıvan olarak çalışan Ali A., sitenin palmiye ağaçlarını budamak için kiralanan 07 BBH 270 plakalı vincin sepetiyle ağacın tepe noktasına çıktı.

Bu sırada vincin ayaklarından birinin hidrolik sisteminin boşalması sonucu vinç yan yattı. Vincin devrilmesi, sitenin duvarı sayesinde engellenirken, sepet palmiye ağacına takılı kaldı ve içinde bulunan Ali A. sepette mahsur kaldı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, mahsur kalan bahçıvanı güvenli bir şekilde kurtardı. Sepetten indirilen Ali A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.