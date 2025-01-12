Antalya'da Yağışa Rağmen Denizde Keyif Var

Antalya'da yağmura aldırış etmeyen kent sakinleri ve turistler, denizde yüzerek ve spor yaparak keyifli anlar geçirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:14
Antalya'da Yağışa Rağmen Denizde Keyif Var

Yağışa Rağmen Denizdeki Canlılık

Antalya'da aralıklarla etkili olan yağışa rağmen, bazı kent sakinleri ve turistler denize girmeye ve spor yapmaya devam etti. Hava sıcaklığının 13 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü bu dönemde, yağışlar hizmet vermeye devam ediyor.

Konyaaltı Sahili'nde Canlı Anlar

Yağmurlu havaya aldırış etmeyenler, Antalya'nın ünlü Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirerek denizin tadını çıkardı. Bazı ziyaretçiler, Akdeniz'in serin sularında yüzme keyfi yaparken, bazıları bisiklet sürmeyi, koşmayı ve yürüyüş yapmayı tercih etti.

Spor Tutkunları İçin Boks Antrenmanı

Yağmurun etki alanı genişlese de, bir grup sporcu denizde değil, sahil bandındaki yeşil alanda boks antrenmanı yaparak yağmura aldırış etmedi. Antalya'daki bu canlı atmosfer, kentin turistik cazibesini artırmaya devam ediyor.

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