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Antalya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Serik ilçesinde makilik alandan ormana sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:37
Antalya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde, makilik alandan ormanlık alana ve zeytin narenciye bahçelerine sıçrayan bir yangın, itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının Çıkışı ve Müdahale

Nebiler Mahallesi Köseler mevkisinde başlayarak büyüyen yangın, bilinmeyen bir nedenden dolayı iki ayrı noktada meydana geldi. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde çevredeki alanlara yayıldı. Yangını fark eden çevre sakinleri, kendi imkanlarıyla ilaçlama motoru ve traktör kullanarak yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İtfaiye Ekiplerinin Seferberliği

Yangının duyulmasının ardından, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 4 itfaiye aracı ve 2 su tankeri ile yangına müdahale ederek, yaklaşık iki saatlik bir çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Yangın, yakındaki seralara sıçramadan söndürüldü.

Zarar Gören Alanlar

Yangın sonucunda yaklaşık 70 dönüm alanın yanı sıra seraları sulamakta kullanılan hortumlar da zarar gördü. Yetkililer, hasar tespit çalışmaları başlatacaklarını açıkladı.

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan...

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan...

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan...

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan...

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan...

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan...

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan...

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan...

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan...

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan...

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan...

Antalya’nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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