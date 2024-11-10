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Antalya'da Yapay Zeka ile Havacılık Buluşması: 'AI In The Sky' Etkinliği

Küresel havacılık sektörü, 12-14 Kasım'da Antalya'da 'AI In The Sky' etkinliği için buluşacak. Yapay zeka ve havacılığın geleceği ele alınacak.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 13:35
Antalya'da Yapay Zeka ile Havacılık Buluşması: 'AI In The Sky' Etkinliği

12-14 Kasım'da Antalya'da 'AI In The Sky' Etkinliği Düzenlenecek

Uluslararası 'AI In The Sky' etkinliği, 12-14 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu önemli etkinlikte kişiselleştirilmiş yapay zeka çözümlerinin entegrasyonu ile havacılık ekosistemindeki diğer yenilikçi modelleri inceleyeceklerini belirtti.

Yapay Zeka Teknolojilerinin Havacılığa Etkisi

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, yapay zeka teknolojilerinin havacılık sektöründeki etkilerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen bu etkinliğin geniş bir katılımla yapılacağını vurguladı. Etkinlikte, veri güvenliği, karar alma süreçlerinde yapay zeka kullanımı ve küresel düzenlemelere duyulan ihtiyaç gibi kritik konuların masaya yatırılacağı açıklandı.

Küresel Aktörlerin Bir Araya Gelmesi

Etkinliğe Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar da katılacak. Uraloğlu, etkinliğin, küresel ölçekte düzenleyici kuruluşlar ve sektör liderleri ile bir araya geleceğini belirtti. Türkiye'nin ICAO ile işbirliği yaparak yapay zekanın havacılıkta güvenli ve etkili kullanımını sağlamak üzere bir düzenleyici çerçeve oluşturduğunu ifade etti.

Yenilikçi Çözümler için Platform Sunacak

Uraloğlu, etkinlikte düzenlenecek panel ve çalıştaylarda, yapay zekanın havacılık sektöründeki mevcut ve gelecekteki uygulamalarının kapsamlı bir şekilde ele alınacağını vurguladı. Ayrıca, yapay zeka ve büyük veri çözümlerinin sektördeki rolü, operasyonel verimliliğin artırılması ve çevresel etkilerin azaltılması gibi konular üzerinde yoğunlaşacaklarını belirtti.

Sonuç olarak, 'AI In The Sky' etkinliği, havacılık sektöründe yenilikçi çözümleri desteklemek üzere önemli bir platform olmayı hedefliyor. Büyük veri ve yapay zeka algoritmalarının, uçuş güvenliği ve hava aracı bakım operasyonlarındaki uygulamaları üzerine detaylı sunumlar yapılacak. Küresel havacılık sektörü için büyük önem taşıyan bu teknolojilerin entegrasyonu, etkinlikte ele alınacak önemli konular arasında yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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