Antalya'da Yapılan Aslan Balığı Avlama Yarışması

Antalya'da Aslan Balığı Avlama Yarışması Düzenlendi

Antalya'da, biyoçeşitliliği korumak ve küçük ölçekli balıkçılığı desteklemek amacıyla '4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği' gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı aracılığıyla Antalya sahillerine ulaşarak yerel türlere zarar veren zehirli aslan balığına karşı farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte, Konyaaltı Sahili Varyant Ekdağ Sosyal Tesisleri'nde yarışma yapıldı.

Yarışma Detayları

Yarışmaya katılan toplam 7 takım, denize açılarak "en fazla ve en büyük aslan balığını yakalama" hedefiyle yarıştı. Etkinlik sonucunda toplam 37 aslan balığı, 7 kilo 370 gramlık bir ağırlıkla yakalandı.

Kaan Selçuk Kara, Samet Alabacak ve Murat Uysal'dan oluşan takım, 3 kilo 640 gramlık 18 balık yakalayarak birinciliği elde etti. Yakalanan aslan balıkları, Ekdağ AŞ tarafından pişirilerek katılımcılara ikram edildi.

Farkındalık Yaratma Amacı

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, deniz turizminin geliştirilmesinin yanı sıra biyoçeşitliliği korumanın önemine değindi. Atasoy, bu yarışmayla birlikte denizlerdeki yabancı türlerle mücadelenin ekonomik değer oluşturmakla mümkün olacağını vurguladı. Aslan balığının, yüksek protein değeri ve lezzeti ile dikkat çektiğini belirtti.

Ekdağ AŞ Genel Müdürü Ahmet Aydın ise, restoranlarının menüsünde aslan balığının bulunduğunu ifade etti.

Başarılı Yarışmacılar

Yarışmada birinci olan Kaan Selçuk Kara, uzun yıllardır zıpkınla dalış yaptığını ve bu türle mücadele ettiğini, yarışmaya üçüncü kez katılarak ödül aldığını belirtti. Etkinliğe katılan her yarışmacıya kamp sandalyesi hediye edildi.

Antalya'da, biyoçeşitliliğin korunması ve küçük ölçekli balıkçılığın kalkındırılması amacıyla "4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği" yapıldı. Büyükşehir Belediyesince, Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile Antalya kıyısına ulaşarak, yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığıyla mücadele amacıyla Konyaaltı Sahili Varyant Ekdağ Sosyal Tesisleri'nde aslan balığı avlama yarışması düzenlendi.

Antalya'da, biyoçeşitliliğin korunması ve küçük ölçekli balıkçılığın kalkındırılması amacıyla "4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği" yapıldı. Büyükşehir Belediyesince, Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile Antalya kıyısına ulaşarak, yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığıyla mücadele amacıyla Konyaaltı Sahili Varyant Ekdağ Sosyal Tesisleri'nde aslan balığı avlama yarışması düzenlendi.

Antalya'da, biyoçeşitliliğin korunması ve küçük ölçekli balıkçılığın kalkındırılması amacıyla "4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği" yapıldı. Büyükşehir Belediyesince, Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile Antalya kıyısına ulaşarak, yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığıyla mücadele amacıyla Konyaaltı Sahili Varyant Ekdağ Sosyal Tesisleri'nde aslan balığı avlama yarışması düzenlendi.

Antalya'da, biyoçeşitliliğin korunması ve küçük ölçekli balıkçılığın kalkındırılması amacıyla "4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği" yapıldı. Büyükşehir Belediyesince, Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile Antalya kıyısına ulaşarak, yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığıyla mücadele amacıyla Konyaaltı Sahili Varyant Ekdağ Sosyal Tesisleri'nde aslan balığı avlama yarışması düzenlendi.

Antalya'da, biyoçeşitliliğin korunması ve küçük ölçekli balıkçılığın kalkındırılması amacıyla "4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği" yapıldı. Büyükşehir Belediyesince, Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile Antalya kıyısına ulaşarak, yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığıyla mücadele amacıyla Konyaaltı Sahili Varyant Ekdağ Sosyal Tesisleri'nde aslan balığı avlama yarışması düzenlendi.

Antalya'da, biyoçeşitliliğin korunması ve küçük ölçekli balıkçılığın kalkındırılması amacıyla "4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği" yapıldı. Büyükşehir Belediyesince, Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile Antalya kıyısına ulaşarak, yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığıyla mücadele amacıyla Konyaaltı Sahili Varyant Ekdağ Sosyal Tesisleri'nde aslan balığı avlama yarışması düzenlendi.

Antalya'da, biyoçeşitliliğin korunması ve küçük ölçekli balıkçılığın kalkındırılması amacıyla "4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği" yapıldı. Büyükşehir Belediyesince, Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile Antalya kıyısına ulaşarak, yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığıyla mücadele amacıyla Konyaaltı Sahili Varyant Ekdağ Sosyal Tesisleri'nde aslan balığı avlama yarışması düzenlendi.

Antalya'da, biyoçeşitliliğin korunması ve küçük ölçekli balıkçılığın kalkındırılması amacıyla "4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği" yapıldı. Büyükşehir Belediyesince, Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile Antalya kıyısına ulaşarak, yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığıyla mücadele amacıyla Konyaaltı Sahili Varyant Ekdağ Sosyal Tesisleri'nde aslan balığı avlama yarışması düzenlendi.

Antalya'da, biyoçeşitliliğin korunması ve küçük ölçekli balıkçılığın kalkındırılması amacıyla "4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği" yapıldı. Büyükşehir Belediyesince, Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile Antalya kıyısına ulaşarak, yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığıyla mücadele amacıyla Konyaaltı Sahili Varyant Ekdağ Sosyal Tesisleri'nde aslan balığı avlama yarışması düzenlendi.

Antalya'da, biyoçeşitliliğin korunması ve küçük ölçekli balıkçılığın kalkındırılması amacıyla "4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği" yapıldı. Büyükşehir Belediyesince, Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile Antalya kıyısına ulaşarak, yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığıyla mücadele amacıyla Konyaaltı Sahili Varyant Ekdağ Sosyal Tesisleri'nde aslan balığı avlama yarışması düzenlendi.