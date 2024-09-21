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Antalya'da Yardımsever Şehit Dedesinin Kaybı

Antalya'nın Serik ilçesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eden 88 yaşındaki Ramazan Akkabak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:00
Antalya'da Yardımsever Şehit Dedesinin Kaybı

Antalya'nın Serik ilçesinde Acı Kaybı

88 yaşındaki Ramazan Akkabak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kendisi için toplanan yardım paralarını, torunu Barış Akkabak'ın ardından ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlamasıyla tanınan Akkabak, birçok insana ilham vermişti.

Barış Akkabak'ın Hatırası

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babası tarafından terk edilen torunu Barış Akkabak, dede Ramazan Akkabak tarafından büyütüldü. Barış, 1 Ağustos 2015'te Mardin'de şehit oldu. Dede Akkabak, torununun hatırasını yaşatarak, maddi durumuna rağmen yardımseverliğini sürdürmüştü.

Cenaze Töreni

Akkabak'ın cenazesi, öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Serik'teki Kozan Mahallesi Gökveliler Mezarlığı'nda torunu Barış'ın kabrinin yanına defnedilecek.

Maddi Zorluklara Rağmen Yardım Eli

Akkabak, ekonomik olarak pek iyi durumda olmamasına rağmen, kendisi için toplanan tüm yardım paralarını ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmaya devam etti. Bu cesur davranışı, topluma umut ve iyilik aşılamıştı.

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