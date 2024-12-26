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Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Tutuklama

Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:56
Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Tutuklama

Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Antalya'da, yasa dışı bahis düzenlemek amacıyla kripto para altyapısı kullanan 21 şüpheli hakkında gerçekleştirilen operasyon sonucu 5 kişi tutuklandı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Antalya İl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis faaliyetlerine karışan şahısların kullandıkları kripto para cüzdan adresleri titizlikle incelendi. İnceleme neticesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu operasyon sırasında toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Arama faaliyetleri sırasında, şüphelilerin adreslerinde 21 cep telefonu, 19 SIM kart, 6 bilgisayar, tablet ve bazı silahlar ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan yargılama neticesinde, 5 şahıs "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla tutuklandı.

Yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi adına yapılan bu tür operasyonların devam edeceği vurgulandı.

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