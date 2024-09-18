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Antalya'da Yatırım Alanları Eğitimi

ANTİAD, iş insanlarına yatırım fırsatlarını tanıttı ve ekonomi uzmanı ile zorlukları paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 22:17
Antalya'da Yatırım Alanları Eğitimi

Yatırım Fırsatları Üzerine Bilgilendirme

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) tarafından düzenlenen etkinlikte, iş dünyasında yatırım alanları üzerine önemli bilgiler verildi. Etkinlik, Antalya'nın merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Uzman Sunumu ve Ekonomik Çözümlemeler

Yatırım uzmanı Mert Başaran, katılımcılara ekonomide karşılaşabilecekleri zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkabilmeleri için almaları gereken önlemler hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

ANTİAD Başkanı'nın Açıklamaları

ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, Antalya'nın tarım ve turizm gibi sektörlerde ülke ekonomisine sağladığı katkılara dikkat çekti. Köleoğlu, derneğin düzenlediği etkinliklerin iş insanlarının kendilerini geliştirmelerine, yeni fikirlere açılmalarına ve sektördeki diğer profesyonellerle kaynaşmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.

Bilal Köleoğlu'nun Değerlendirmesi

Köleoğlu, "Bu tür etkinlikler sadece dernek üyeleri için değil, dış katılımcılar için de önemli bir fırsat sunuyor. Amacımız, katılımcılara bilgi ve deneyim paylaşımı ile alternatif yatırım alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmaktır" dedi.

Köleoğlu, bu toplantıların gelecek dönemlerde farklı konu başlıkları ve konuklarla devam edeceğini belirtti.

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) tarafından kent merkezindeki bir otelde iş dünyasında...

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) tarafından kent merkezindeki bir otelde iş dünyasında yatırım alanlarına yönelik program düzenlendi. ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, açıklamalarda bulundu.

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) tarafından kent merkezindeki bir otelde iş dünyasında...

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) tarafından kent merkezindeki bir otelde iş dünyasında yatırım alanlarına yönelik program düzenlendi. ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, açıklamalarda bulundu.

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