Antalya'da Yaya Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Yaya Trafik Kazasında Hayat Kayıpları Yaşandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir hafif ticari aracın çarptığı yaya Hüseyin Yalçın yaşamını kaybetti. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. O.D. isimli sürücünün kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, evine gitmek için iş yerinden çıkan Yalçın'a çarptı.

Olay Yerine Sağlık ve Polis Ekipleri Sevk Edildi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Yalçın'a olay yerinde müdahale ederek, hastaneye kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yalçın kurtarılamadı.

Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Edinilen bilgilere göre, kazaya karışan sürücü O.D, olay yerinden yaklaşık 200 metre ileride aracı bırakarak kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, O.D'yi yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.