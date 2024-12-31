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Antalya'da Yılbaşı İçin Güvenlik Önlemleri Üst Düzeye Çıkarıldı

Antalya'da yılbaşı kutlamaları için 8 bin 618 polis, 3 bin 185 jandarma ve 288 sahil güvenlik personeli görevde olacak.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:21
Antalya'da Yılbaşı İçin Güvenlik Önlemleri Üst Düzeye Çıkarıldı

Yılbaşı Kutlamaları İçin Sıkı Güvenlik Önlemleri

Turizm kenti Antalya'da yeni yıl kutlamaları için üst düzey güvenlik tedbirleri alınmaya başladı. Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürlüğü Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, yılbaşı gecesi güvenliğin sağlanması amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

24 Saat Sürecek Denetimler

Şahin, bu yılbaşında hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin huzur içinde kutlama yapmasını hedeflediklerini belirterek, güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde planlandığını ifade etti. İlgili kurumlar tarafından gerçekleştirilecek denetimlerin 24 saat esasına göre devam edeceği belirtildi. Vali Şahin, “İl Emniyet Müdürlüğü'nden 8 bin 618, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 3 bin 185 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 288 personel yılbaşı gecesi görev yapacak.” dedi.

Turizmde Başarı ve Gelecek Hedefleri

2024 yılının turizm açısından hareketli geçeceğine dikkat çeken Şahin, geçen yıla oranla yüzde 8 büyümeyle 1 milyonun üzerinde ilave turiste ev sahipliği yapıldığını duyurdu. Ayrıca, yıl boyunca meydana gelen bazı asayiş olaylarını da değerlendirerek, ekiplerin etkin müdahalesine vurgu yaptı.

Şiddet Olaylarına Cevap ve Sosyal Bilinç

Muratpaşa ilçesinde yaşanan önemli bir olaya da değinen Şahin, bir kadının eski eşi tarafından yakılması olayının failinin yakalandığını açıkladı. Toplumda şiddet ikliminin sona ermesi için eğitim ve sosyal bilinç artırma kampanyalarının gerekliliği vurgulandı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat katıldı.

Turizm kenti Antalya'da yılbaşı dolasıyla genel güvenlik ve asayişin temini için havadan, karadan...

Turizm kenti Antalya'da yılbaşı dolasıyla genel güvenlik ve asayişin temini için havadan, karadan ve denizden denetimlerle üst düzey tedbirler alındı. Vali Hulusi Şahin'in(ortada) İl Emniyet Müdürlüğü Salonu'nda düzenlendiği basın toplantısına, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu(sağ2), Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun(sağda), İl Emniyet Müdürü İlker Arslan(solda) ile Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat(sol2) da katıldı.

Turizm kenti Antalya'da yılbaşı dolasıyla genel güvenlik ve asayişin temini için havadan, karadan...

Turizm kenti Antalya'da yılbaşı dolasıyla genel güvenlik ve asayişin temini için havadan, karadan ve denizden denetimlerle üst düzey tedbirler alındı. Vali Hulusi Şahin'in(ortada) İl Emniyet Müdürlüğü Salonu'nda düzenlendiği basın toplantısına, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu(sağ2), Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun(sağda), İl Emniyet Müdürü İlker Arslan(solda) ile Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat(sol2) da katıldı.

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