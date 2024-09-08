Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Antalya'da Yıldırım Yangını Kontrol Altına Alındı

Kumluca'da yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen yangın, 22 saatlik yoğun mücadele ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 13:35
Antalya'da Yıldırım Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kumluca ilçesinde meydana gelen orman yangını, etkili çalışmalara rağmen 15 hektar ormanlık alanın zarar görmesine neden oldu.

Kuzca Mahallesi'nde Yangın Çıktı

Dün akşam saatlerinde Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına, bölgedeki hızlı müdahale ekipleri hızla yöneldi. Yangına 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile orman işçileri katıldı.

22 Saat Süren Mücadele

Yaklaşık 1400 rakımda bulunan sarp ve kayalık alanda, itfaiye ekipleri ve orman işçileri toplam 22 saat boyunca yoğun bir mücadele verdiler. Sonunda yangın kontrol altına alındı ancak 15 hektarlık bir alanın etkilenmiş olduğu bildirildi.

Yerel yönetimler ve çevre gönüllüleri, yangının sebep olduğu hasarın telafi edilmesi için gerekli adımları atacaklarını açıkladılar.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

9 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!

MEB 120 Bin Personel Alımı Yapıyor: İşte Şehir Dağılımı ve Başvuru Detayları

Rekabet tavan yapınca emeklinin yüzü güldü! Emekliye ek 24 bin TL ödeme

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!