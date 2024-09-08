Antalya'da Yıldırım Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kumluca ilçesinde meydana gelen orman yangını, etkili çalışmalara rağmen 15 hektar ormanlık alanın zarar görmesine neden oldu.

Kuzca Mahallesi'nde Yangın Çıktı

Dün akşam saatlerinde Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına, bölgedeki hızlı müdahale ekipleri hızla yöneldi. Yangına 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile orman işçileri katıldı.

22 Saat Süren Mücadele

Yaklaşık 1400 rakımda bulunan sarp ve kayalık alanda, itfaiye ekipleri ve orman işçileri toplam 22 saat boyunca yoğun bir mücadele verdiler. Sonunda yangın kontrol altına alındı ancak 15 hektarlık bir alanın etkilenmiş olduğu bildirildi.

Yerel yönetimler ve çevre gönüllüleri, yangının sebep olduğu hasarın telafi edilmesi için gerekli adımları atacaklarını açıkladılar.