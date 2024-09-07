Antalya'da Yıldırımın Sebep Olduğu Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Yıldırımın Sebep Olduğu Yangınla Mücadele

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Kuzca Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, yıldırım düşmesi sonucunda başladı. Yangının büyümesini önlemek için bölgedeki ekipler hızlı bir şekilde harekete geçti.

Havadan ve Karadan Müdahale

Yangını gören vatandaşların ihbarları üzerine, olay yerine 4 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, birçok arazöz ve orman işçileri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba harcıyor.

Yangın Kontrol Altında Tutulmaya Çalışılıyor

Yangın söndürme ekipleri, yangının yayılmasını engelleyerek, ormanlık alanın korunması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Duman ve alevlerin yükseldiği bölge, havadan sağlanan destekle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.