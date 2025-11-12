Antalya'da Yıllık İzinli Polis Memuru Aile Katliamı: Eşi ve 2 Kızı Öldürüldü

Antalya'da yıllık izindeki polis memuru M.G., eşi Fatma Gıyar ve 2 kızını vurarak öldürdü; zanlı meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 20:31
Antalya'da Yıllık İzinli Polis Memuru Aile Katliamı: Eşi ve 2 Kızı Öldürüldü

Antalya'da yıllık izindeki polis memuru eşini ve 2 kızını öldürdü

Antalya'da yıllık izindeki polis memuru M.G., beylik tabancasıyla eşi Fatma Gıyar (31) ile çocukları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar (4)'ı öldürdü. Zanlı, meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Olayın gelişimi

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez İlçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen silahla yaralama ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler adrese ulaştıklarında, apartman kapısında oturmakta olan Antalya Emniyet Müdürlüğü Varsak Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polis memuru M.G.'yi gördü. Polisler, M.G.'nin elindeki silahı aldı ve daireye girdiklerinde salonda eşi Fatma Gıyar (31) ile oturma odasında kızları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar (4)'ı hareketsiz buldu.

112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne ve iki kızının hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından anne ve iki kızının cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.G.'nin yıllık izinde olduğu bildirildi.

Tepkiler ve soruşturma

Olayı haber alarak adrese gelen Fatma Gıyar'ın kız kardeşi sinir krizi geçirirken, yakınları tarafından sakinleştirildi. Olayın ardından yakın çevre, büyük üzüntü yaşadı.

İddialara göre M.G. ile eşi son dönemde ailevi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık yaşıyordu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANTALYA'DA YILLIK İZİNDEKİ POLİS MEMURU, EŞİ VE 2 KIZINI BEYLİK TABANCASIYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ....

ANTALYA'DA YILLIK İZİNDEKİ POLİS MEMURU, EŞİ VE 2 KIZINI BEYLİK TABANCASIYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ. APARTMAN KAPISINDA OTURAN POLİS MEMURU MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN GÖZALTINA ALINIRKEN, AİLENİN YAKINLARI OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ.

ANTALYA'DA YILLIK İZİNDEKİ POLİS MEMURU, EŞİ VE 2 KIZINI BEYLİK TABANCASIYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ....

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe’de iş yeri kurşunlayıp görüntü çeken 2 çocuk gözaltına alındı
2
Ankara'da Dev Operasyon: 63 bin 795 kilogram kaçak ve bozuk et ele geçirildi
3
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
4
Fransa'da Emeklilik Reformu Askıya Alındı
5
Marmaris'te 70 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aparta Yerleştirildi
6
Cizre Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Keşan'da Evinde Ölü Bulunan İş Adamı Uğur Selvi Toprağa Verildi

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı