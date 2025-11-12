Antalya'da Yıllık İzinli Polis Memuru Aile Katliamı: Eşi ve 2 Kızı Öldürüldü

Antalya'da yıllık izindeki polis memuru eşini ve 2 kızını öldürdü

Antalya'da yıllık izindeki polis memuru M.G., beylik tabancasıyla eşi Fatma Gıyar (31) ile çocukları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar (4)'ı öldürdü. Zanlı, meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Olayın gelişimi

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez İlçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen silahla yaralama ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler adrese ulaştıklarında, apartman kapısında oturmakta olan Antalya Emniyet Müdürlüğü Varsak Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polis memuru M.G.'yi gördü. Polisler, M.G.'nin elindeki silahı aldı ve daireye girdiklerinde salonda eşi Fatma Gıyar (31) ile oturma odasında kızları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar (4)'ı hareketsiz buldu.

112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne ve iki kızının hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından anne ve iki kızının cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.G.'nin yıllık izinde olduğu bildirildi.

Tepkiler ve soruşturma

Olayı haber alarak adrese gelen Fatma Gıyar'ın kız kardeşi sinir krizi geçirirken, yakınları tarafından sakinleştirildi. Olayın ardından yakın çevre, büyük üzüntü yaşadı.

İddialara göre M.G. ile eşi son dönemde ailevi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık yaşıyordu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

