Antalya'da Yolcu, Halk Otobüsünün Anahtarını Çalıp Kaçtı

Antalya'da İlginc Bir Olay

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, halk otobüsünde bir yolcu ile şoför arasında yaşanan tartışma sonucu ilginç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sarısu Mahallesi'nde seyir halindeki 07 AU 0223 plakalı halk otobüsünde, şoför F.İ. ile yolcu R.K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Şoföre Fiziksel Saldırı ve Anahtar Hırsızlığı

Tartışmanın alevlenmesi üzerine R.K., şoför F.İ.'ye yumruk attı. Ardından, şoförün otobüsün anahtarını almasına engel olmadan, anahtarı alarak araçtan kaçtı. Olaydan sonra, yolcu kaçarken, otobüste bulunan diğer yolcular durumu hemen polise bildirdi.

Yetkililerin İncelemeleri Devam Ediyor

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otobüsü ve olay yerini inceleyerek gerekli soruşturmayı başlatmak için çalışmalara başladı. Şoför F.İ. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın nasıl geliştiği ve kaçan yolcunun durumu ile ilgili detaylı incelemeler sürmekte.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir halk otobüsünde şoförle tartışan yolcu aracın anahtarını alıp kaçtı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir halk otobüsünde şoförle tartışan yolcu aracın anahtarını alıp kaçtı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir halk otobüsünde şoförle tartışan yolcu aracın anahtarını alıp kaçtı.