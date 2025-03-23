Antalya'da Yolcu Otobüsü Ağaçlara Çarptı: 6 Yaralı

Antalya'da Yolcu Otobüsü Ağaçlara Çarptı

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen bir kaza, 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. A.D. (40) yönetimindeki 07 BSU 717 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak Gazi Bulvarı'nda refüjde bulunan ağaçlara çarptı.

Olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, kazanın ardından hızla müdahale etti. Yaralanan sürücü A.D., iki personel ve üç yolcu, sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazanın sebebini araştırmak amacıyla olay yerinde incelemeye devam ediyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yolcu otobüsünün refüjdeki ağaçlara ve direğe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yolcu otobüsünün refüjdeki ağaçlara ve direğe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.