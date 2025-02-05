Antalya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 32 Yaralı

Antalya'da Yolcu Otobüsünün Devrilmesi: Can Pıhtı!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Antalya'dan Adıyaman'a gitmekte olan N.D. yönetimindeki Adıyaman Anka Turizm firmasına ait 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Zeytinada Mahallesi'nde devrildi.

Kazanın ardından otobüs şoförü N.D. ile birlikte 2 görevli ve 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar ve Hastaneler

Kazada yaralanan 33 kişinin, 8'i çocuk olmak üzere, Gazipaşa ve Alanya hastanelerine kaldırıldığı bildirildi. Yaralı yolculardan S.Ç. (74), Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bu üzücü olay, Antalya'da trafik güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.