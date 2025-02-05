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Antalya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 33 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 08:33
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 08:40
Antalya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 33 Yaralı

Antalya'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsü şarampole devrildi. Olayda toplam 33 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Antalya'dan Adıyaman'a doğru yola çıkan N.D. yönetimindeki 77 DK 056 plakalı otobüs, Zeytinada Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın ardından otobüs şoförü N.D. ile 2 görevli ve 30 yolcu yaralandı. Olay yerine çevre sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralananlar arasında 8 çocuk da bulunmakta olup, toplamda 33 kişi Gazipaşa ve Alanya hastanelerine kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

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