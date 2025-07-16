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Antalya'da Yüksek Sıcaklık ve Nem Sahilleri Doldurdu

Antalya'da nemin yüzde 80'e ulaşması, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Sakinler ve turistler serinlemek için plajları tercih etti.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 14:57
Antalya'da Yüksek Sıcaklık ve Nem Sahilleri Doldurdu

Antalya'da Yüksek Sıcaklık ve Nem Sahilleri Doldurdu

Antalya, yüksek sıcaklık ve %80'e ulaşan nem oranıyla bu yazın en bunaltıcı günlerini yaşıyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 34 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 30 dereceyi buldu.

Varyant bölgesinden sahili izleyenler, yüksek nem oranı nedeniyle Beydağları'nı görmekte zorluk çekti. Sıcak hava ve nemden etkilenen hem yerli hem de yabancı turistler, serinlemek amacıyla Konyaaltı ve Lara sahillerini doldurdu.

Denizle buluşan birçok kişi, kayalıklardan denize atlayarak ferahlarken, bazı turistler de su sporları istasyonlarında jet ski ve yelkenliyle eğlenceli anlar yaşadı. Sahilde kurulan kamp sandalyeleri ve gölgelik alanlar, sıcak havada dinlenmek isteyenler için tercih edilen mekanlar arasında yer aldı.

Antalya'da yüzde 80'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk...

Antalya'da yüzde 80'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da yüzde 80'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk...

Antalya'da yüzde 80'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

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