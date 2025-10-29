Antalya'da Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in Anıt Mezarı Açıldı

Antalya'da, Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa'nın "Paris 2" ve "Alexandra", İngiltere'nin "Ben My Chree" savaş gemilerini batıran birliğin komutanı Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker için yapılan anıt mezar Andızlı Mezarlığı'nda törenle açıldı.

Törene katılanlar

Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, yazar Mustafa Aydemir ile Aker ailesi katıldı.

Torun ve yazarın sözleri

Can Beceren (Yüzbaşı Aker'in torunu): "Herkesin emekleriyle bu anıtın yapılması ve burada hepimizin bulunması bizleri çok mutlu etti. Dedem çok iyi bir insandı. Vatanını çok seven ve bize bunu aşılayan biriydi. Biz dedemin anlattığı harp hikayeleriyle kahramanlıklarıyla büyüdük. Ailem adına emeği geçenlere çok teşekkür ederiz."

Mustafa Aydemir, Yüzbaşı Aker'in hayatını ve kahramanlıklarını "Ben Bir Türk Zabitiyim" kitabında anlattığını ve yaklaşık 30 yıldır bu hikayeyi gündemde tuttuğunu belirtti.

Vali Hulusi Şahin'in vurguları

Vali Hulusi Şahin: "Bu kitap bizim için büyük bir fırsat oldu. Kitabı bir solukta okuduk. Ondan sonra yapılanlara baktık. Antalya merkezde ve Kemer'de bir anıt yapılmış. Ama daha fazla şey yapmamız gerektiğini anladık. En önemlisi de Mustafa Ertuğrul Aker gibi Türk kahramanlarını yeni neslimize tanıtmamız lazım. Yoksa başkalarının kahramanlarıyla çocuklarımızın beynini doldururlar. Kendi ecdadımızı yabancılara anlatmalıyız ve Atatürk'ün dediği gibi ecdadımızı gördükçe çocuklarımız kendilerinde büyük işler yapacak gücü, kuvveti bulacaktır. Çünkü bizim ecdadımız haktan ve hakikatten ayrılmamış."

Şahin, Mustafa Ertuğrullar gibi daha nice kahramanların Anadolu'nun dört bir tarafında olduğunu belirterek, hepsini anlatmanın bir numaralı sorumlulukları olduğunu dile getirdi: "Eminim, her şehir kendi Mustafa Ertuğrul Aker'ini bulacaktır. İşte o zaman gelecek bizim olacaktır. Biz bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Herkese teşekkür ederim."

Törenin kapanışı

Program, anıt mezara karanfil bırakılması ve dualarla sona erdi.

Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa'nın "Paris 2" ile "Alexandra", İngiltere'nin "Ben My Chree" savaş gemilerini batıran birliğin komutanı Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker için yapılan anıt mezar açıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin anıt mezara karanfil bıraktı.