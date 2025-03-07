Antalya'da Zıpkınla Balık Avlayan Kişi Boğuldu

Antalya'da Facia: Zıpkınla Balık Avlamak İsterken Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zıpkınla balık avlamak amacıyla denize giren bir kişi, akşam saatlerinde boğuldu. Olay, Sorgun sahilinde gerçekleşti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, denize giren kişi aniden "imdat!" diyerek yardım talep etti. Çevrede bulunan vatandaşların hızlıca durumu ihbar etmeleri üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri, denizde yaptığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir süre sonra erkek cesedine ulaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yerel halk, boğulan kişinin zıpkınla balık tutma amacıyla denizde bulunduğunu belirtirken, bu trajik olay, su güvenliği konusundaki önlemleri yeniden gündeme getirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi boğuldu. Sahil güvenlik ekipleri, denizde arama kurtarma çalışması yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi boğuldu. Sahil güvenlik ekipleri, denizde arama kurtarma çalışması yaptı.