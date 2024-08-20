Antalya'daki Atık Su Arıtma Tesisinde Deniz Kirliliği Sorunu: Açıklama Geldi

Antalya'dan Deniz Kirliliği Açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konaklı beldesi ve Damlataş Plajı mevkisindeki atık su arıtma tesisinde meydana gelen kısa süreli deniz kirliliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Belediye yetkilileri, tesisin çıkış sularında anlık olarak limit üstü deşarj yaşandığını ancak ekiplerin bu duruma hızlı bir müdahalede bulunduğunu belirtti.

Kirliliğin Nedenleri

Yapılan resmi açıklamada, "Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi esnasında kanalizasyon hatları aracılığıyla gelen ani bir limit üstü deşarj nedeniyle kısa süreli bir olumsuzluk yaşanmıştır. Ancak ekiplerimiz pozitif müdahalelerde bulunarak, bu durumu hızla düzeltmiştir" ifadesi yer aldı.

Normale Dönüş ve Su Kalitesi

Yetkililer, yapılan müdahaleler sonucu tesisin çıkış sularının limit değerlerinin altına indiğini ve bu durumun Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından alınan numunelerle de onaylandığını duyurdu. Ayrıca arıtılmış atık suyun derin deniz deşarj hattından salındığı bilgisi verilerek, bu durumun güvenli yüzme alanları üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Para Cezası ve Suç Duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaşanan olay sebebiyle belediyeye 464 bin 585 lira para cezası uyguladı ve konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.