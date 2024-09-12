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Antalya'daki Camide Elektrik Yangını

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir camide çıkan yangın, elektrik sisteminden kaynaklandı ve hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale etti.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 00:44
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 00:44
Antalya'daki Camide Elektrik Yangını

Yangın Antalya'nın Kepez İlçesindeki Birlik Cami'de Çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Birlik Cami'de, elektrik sistemi sebebiyle bir yangın meydana geldi. Olay, mahalle sakinlerinin dumanı fark etmesi sonucu itfaiye ekiplerine yapılan ihbarla başladı.

Yangının Kontrol Altına Alınması

Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaşmasıyla kontrol altına alındı. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından camide meydana gelen hasarı değerlendirdi.

Yangın Sonrası Temizlik Çalışmaları

Yangın sonrası camide oluşan atıklar, vatandaşlar ve itfaiye görevlileri tarafından hızla dışarıya taşındı. Yangının sebebi olarak elektrik sisteminin gösterildiği bildirildi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, caminin onarıma ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

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