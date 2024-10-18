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Antalya'daki Çiçekçinin Ölümü

Antalya'da bir çiçekçi, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf yüzünden darbedilerek hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:36
Antalya'daki Çiçekçinin Ölümü

Olayın Detayları

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir kişinin eşi tarafından sosyal medya platformunda izinsiz bir şekilde paylaşılan fotoğraf yüzünden meydana gelen olayda, çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı (29), darbedildi. İddialara göre, Kıvanç Ş. (34), Yıldırıcı'yı önce yumrukladı ardından da yerden tekmeleyerek ağır yaralanmasına neden oldu.

Yaşam Mücadelesi ve Vefat

Darbedikten sonra hastaneye kaldırılan Yıldırıcı, beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda 5 gün süren yaşam mücadelesinin ardından, beyin ölümü gerçekleşti ve hastanede hayatını kaybetti. Yıldırıcı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin, Antalya'nın Altınova Düden Mezarlığı’na defnedileceği bilgisi verildi.

Kız Kardeşinin Açıklamaları

Yıldırıcı’nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı, medya mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ağabeyim, bu olay sonrası yoğun bakımda kaldı ve kalp durması sonucu hayatını kaybettik. Kıvanç, 'kalp krizinden öldü' diyor ama bu doğru değil. Ağabeyimin herhangi bir sağlık sorunu yoktu," ifadelerini kullandı. Ayrıca, organ bağışının gerçekleşmemesiyle ilgili, "Organsız kalan 7-8 kişinin hayatına dokunma umudumuz vardı ama bu durum yüzünden gerçekleşmedi,” dedi.

Olayın Arkasındaki Sebep

Olayın başlangıcı, 12 Ekim tarihinde Kıvanç Ş.’nin eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketli fotoğrafının Eşref Yunus Yıldırıcı’nın kız kardeşi tarafından ekran görüntüsü alınıp paylaşmasıyla ortaya çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Kıvanç Ş. çiçek deposuna giderek Yıldırıcı’yı darbetti. Yıldırıcı'nın ağır yaralanması sonucunda darbeden sorumlu kişi polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Antalya'da bir kişinin, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle...

Antalya'da bir kişinin, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle darbettiği iddia edilen çiçekçi, yaşamını yitirdi. Yıldırıcı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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