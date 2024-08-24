Antalya'daki Huzurevi Yangını: 1 Ölü

Antalya'da Huzurevinde Yangın: 1 Kayıp
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 14 Ağustos'ta özel bir huzurevinde çıkan yangın sonucu, hastaneye kaldırılan 3 kişiden birinin hayatını kaybetmesi üzücü bir gelişme yaşandı.
Yangında Hayatını Kaybeden Kişi
Dumandan etkilenen Yüksel Çankaya (61), Antalya Şehir Hastanesi'nde 10 gün süren tedavi sürecinin ardından, hayatını kaybetti. Yangından etkilenen diğer iki kişi ise tedavi altındadır.
Cenaze İşlemleri ve Aile Şikayeti
Çankaya'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bulunan Ayazini Köyü mezarlığına defnedileceği belirtildi. Öte yandan, Çankaya'nın ailesinin huzurevi yetkililerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Olayın Gelişimi
Yangın, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki özel huzurevinde 14 Ağustos'ta meydana geldi. Olayın ardından, dumandan etkilenen 3 kişi hemen hastaneye kaldırılmıştı.
Antalya'da özel bir huzurevinde çıkan yangında hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yüksel Çankaya, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.